Полиция в Петрозаводске ищет бродягу, подозреваемого в преступлении

Мужчина, подозреваемый в краже, может находиться среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Прионежскому району разыскивают подозреваемого в совершении имущественного преступления Владислав Л. 1979 года рождения.

Уроженец Петрозаводска в настоящее время не имеет определенного места жительства. Может находиться среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8911-660-57-27, 8900-455-01-02.

Конфиденциальность гарантируется.