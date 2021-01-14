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Полиция в Петрозаводске разыскивает очевидцев осеннего ДТП, в котором пострадал 18-летний пешеход

Новости. Общество
11:33, 15 Января 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Юноша был сбит на пешеходном переходе у церкви на Древлянке в октябре прошлого года.

Напомним, 21 октября 2020 года, в 15.15 на пересечении улицы Сыктывкарской и Берёзовой аллеи 59-летний водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

"Следственный отдел УМВД России по Петрозаводску просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Позвонить можно по тел. 739-337 (канцелярия следственного отдела), 715-900 (дежурная группа ГИБДД)", – пишет Госавтоинспекция Петрозаводска.

Ранее сообщалось, ГИБДД Петрозаводска ищет родных и знакомых пешехода, которого 14 января сбил экскаватор на проспекте Александра Невского.

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