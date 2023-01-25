В Вологде задержан курьер-мошенник из Петрозаводска с деньгами в постельном белье

В Вологде полицейские задержали с поличным курьера-мошенника из Петрозаводска, сообщили в пресс-службе Вологодской области.

Работая по пресечению мошеннических действий, на улице Ярославской в Вологде оперативники задержали 22-летнего молодого человека. При себе у подозреваемого находилась пачка купюр, завернутая в постельное белье. Как установили полицейские, деньги он забрал у 83-летней пенсионерки. Аферисты, предварительно пообщавшись с женщиной по телефону, убедили потерпевшую отдать 200 тысяч рублей под предлогом «родственник попал в беду».

Как выяснили стражи порядка, задержанный приехал в Вологду из Петрозаводска, где за ним тянется шлейф подобных преступлений. Предложение противозаконного заработка молодой человек нашел в Интернете. Злоумышленник приезжал по указанному «работодателями» адресу, забирал у обманутых людей деньги, часть оставлял себе, а остальную сумму переводил через банкоматы своим кураторам. Однако полицейские помешали его планам поживиться подобным образом в Вологде. В настоящее время денежные средства у подозреваемого изъяты и возвращены потерпевшей.

Следователями первого отдела полиции в Вологде возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление личности кураторов и иных лиц, причастных к совершению преступления.