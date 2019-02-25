Полиция выгнала журналиста с концерта Аллегровой из-за видеосъемки

Когда журналист достал мобильник, чтобы на память снять выступление артистки, грянул чудовищный скандал.

Ирина Аллегрова очень нервничает, когда зрители хотят запечатлеть ее выступление на память и достают мобильные телефоны, пишет издание "Дни.ру".

"Ушли с середины концерта народной артистки Ирины Аллегровой в Мытищах, – написал на своей странице в соцсети Instagram журналист. – Точнее, выгнали. Вывели за руки сотрудники полиции. Оказывается, снимать, как человек поет под фонограмму, и фотографироваться на телефон нельзя в общественном месте. Якобы закон РФ. А выводят тебя из зала, будто ты хотел с 15-го ряда изнасиловать 67-летнюю певицу".