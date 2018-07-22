"Полиция вызывается незамедлительно", предупредили пациентов в платном центре республиканской больницы

Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы большие очереди и по какой причине руководство больницы готово незамедлительно вызвать полицию, разбиралась журналист "Столицы на Онего".

"Столица на Онего" захотела обсудить тему очередей в Центре платных медицинских услуг с его руководством.

Встречаться лично с нами не стали, вместо этого предложили направить запрос на имя главного врача Республиканской больницы Тамази Карапетяна. Что мы и сделали.

Пока корреспондент изучала ситуацию в платном центре, заметила объявление на окне регистратуры, которое гласит: "Оскорбление медицинского работника влечет административную ответственность по ст.5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Наряд полиции вызывается незамедлительно!"

На вопросы: Происходили ли случаи, когда в регистратуру вызывался наряд полиции в связи с оскорблением кого-то из медицинских работников? Как часто работники Республиканской больницы сталкиваются с оскорблениями в свой адрес? – получили ответы от главного врача Республиканской больницы Тамази Карапетяна.

Подробно с ответами на все вопросы предлагаем ознакомиться в статье "Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно!".