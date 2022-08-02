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Полмиллиона подписок СберПрайм и СберПрайм+ оформили жители Северо-Запада с начала года

Новости. Общество
16:21, 12 Августа 2022
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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С начала 2022 года жители Северо-Запада уже оформили более 500 тысяч подписок СберПрайм и СберПрайм+.

 Это в 2,5 раза больше, чем за этот же период в прошлом году. Более половины из них (261 тыс.) клиенты приобрели в digital-каналах Сбера без посещения офисов. Всего в СЗФО с момента запуска подписок СберПрайм и СберПрайм + предложением воспользовались более 1,3 млн раз.

Весной 2022 года Сбер улучшил условия подписок СберПрайм и СберПрайм+ для пользователей. Теперь подписчики получают 10% бонусов от СберСпасибо при оплате СберКартой метро, автобуса, троллейбуса, трамвая и аэроэкспресса. Всем пользователям СберМобайл доступен бесплатный увеличенный пакет — 500 минут и 5 Гб интернета ежемесячно. СберМаркет  начисляет клиентам повышенные бонусы от СберСпасибо за покупки. Бонусами можно оплатить до 99% стоимости заказа в различных сервисах Сбера, в том числе входящих в подписки СберПрайм и СберПрайм+, а также у партнёров программы лояльности СберСпасибо: в супермаркетах, АЗС, кафе и ресторанах, аптеках кинотеатрах, и на многие другие товары и услуги в различных регионах страны.

Согласно исследованию Frank RG «Сервисы подписок в России — 2022» подписка СберПрайм+ признана самой выгодной в стране.

В СберПрайм+ по сравнению с прежней версией подписки СберПрайм скидки и спецпредложения действуют не только на нефинансовые сервисы, но и на классические банковские услуги. Она включает в себя выгодную СберКарту Прайм с повышенными бонусами от СберСпасибо, снятием наличных без комиссии в банкоматах, безлимитными бесплатными переводами по всей стране и выгодным курсом обмена валют, возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой, а кредит на любые цели со сниженной ставкой для годовых подписчиков.

Купить подписки можно и в приложении СберБанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки автоматически применятся, как только клиент перейдёт в сервис по Сбер ID.

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