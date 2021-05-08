Полностью вакцинировались от коронавируса в Карелии 50 тысяч человек

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что к финалу майских праздников полностью вакцинировались от коронавируса 50 тысяч человек в республике.

Об этом Михаил Охлопков рассказал на своей странице в соцсети.

«На 8 мая возможностью бесплатно привиться от коронавируса в Республике Карелия воспользовались почти 70 тысяч человек. Первый компонент вакцины введен 68 180 жителям республики (85,3% от общего объема поставленной в республику вакцины), в том числе 37 469 гражданам старше 60 лет — 55% от общего числа привитых граждан. Полностью вакцинировались 50 409 человек (63,1% от общего объема поставленной в республику вакцины)», — сообщил министр.

Глава карельского Минздрава пояснил, что всего в Карелию поступило 79 886 доз вакцины.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Карелии пригласил петрозаводчан на вакцинацию от коронавируса на площадь Кирова.