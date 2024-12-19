Половина компаний в Петрозаводске планирует повысить работникам зарплату в 2025 году

Опрос представителей компаний в столице Карелии показал, сколько работодателей планируют порадовать сотрудников в 2025 году.
Аналитики российского сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос представителей компаний в Петрозаводске, чтобы выяснить, сколько работодателей планируют увеличивать зарплату сотрудникам в 2025 году.
Как выяснилось, каждая вторая организация (50%) в ближайшее время планирует провести индексацию зарплаты.
При этом 51% петрозаводских компаний уже повышали оклады менее полугода назад, а 30% — от полугода до года назад.
Ранее в ходе опроса выяснилось, что более половины экономически активных петрозаводчан ждут в 2025 году повышения зарплаты.
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