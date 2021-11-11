Половина отраслей промышленности Карелии сократила производство в 2021 году

Промышленное производство в Карелии за 9 месяцев 2021 года в целом выросло на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но половина отраслей сократила показатели.

Это следует из данных в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В документе указаны индексы промышленного производства в более 30 видах экономической деятельности. Падение произошло в 17 из них.

Больше всего сократилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, на 30,2% снизился выпуск электрического оборудования, на 19,7% — мебели, на 17,2% — одежды, на 14,4% — резиновых и пластмассовых изделий.

Ранее министерство экономического развития Карелии объясняло спад в ряде отраслей приостановкой работы предприятий на модернизацию, а также переориентацией на экспортные виды продукции, которые дают больше прибыли при меньших объемах производства.