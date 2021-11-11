890x80
Реклама

Половина отраслей промышленности Карелии сократила производство в 2021 году

Новости. Экономика
09:38, 11 Ноября 2021
фото: © Донат Сорокин / ТАСС

Новости партнеров

Промышленное производство в Карелии за 9 месяцев 2021 года в целом выросло на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но половина отраслей сократила показатели.

Это следует из данных в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В документе указаны индексы промышленного производства в более 30 видах экономической деятельности.  Падение произошло в 17 из них.

Больше всего сократилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, на 30,2% снизился выпуск электрического оборудования, на 19,7% — мебели, на 17,2% — одежды, на 14,4% — резиновых и пластмассовых изделий.

Ранее министерство экономического развития Карелии объясняло спад в ряде отраслей приостановкой работы предприятий на модернизацию, а также переориентацией на экспортные виды продукции, которые дают больше прибыли при меньших объемах производства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

10.11.2021 15:40
Капитал
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
Журналист «Столицы на Онего» провел тест-драйв чешского городского кроссовера ŠKODA KAROQ.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
10.11.2021 12:00
Во внеплановом порядке 1
10.11.2021 11:56
«Трудности перевода» 2
09.11.2021 14:33
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 17
02.11.2021 12:37
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 14
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»