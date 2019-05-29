Половине россиян хватает денег только на покупку еды и одежды

Согласно данным Росстата, наибольшие финансовые трудности испытывают молодые семьи

Позволить себе покупку товаров длительного пользования могут 32,3% россиян, в то время как 48,2% россиян денег хватает только на еду и одежду. Такие данные приводятся в исследовании Росстата о распределение домашних хозяйств по оценке своего финансового положения по итогам IV квартала 2018 года.

При этом из 48 тысяч опрошенных домохозяйств 14,9% отметили, что им не хватает денег на покупку одежды, а оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно; 0,7% опрошенных заявили, что им не хватает денег даже на еду. Согласно данным Росстата, покупку автомобиля, квартиры или дачи могут себе позволить лишь 32,3% опрошенных россиян, пишет ТАСС.

Наибольшие финансовые трудности испытывают молодые семьи, среди которых 59,2% отметили, что не могут позволить себе что-то кроме покупки еды и одежды, а также одинокие неработающие пенсионеры (57,9%) и неполные семьи (54,1%).

Тем не менее по сравнению с 2017 годом ситуация несколько улучшилась – по данным за IV квартал 2017 года, 49,8% респондентов ответили, что им хватает денег на еду и одежду, но они не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования. Кроме того, 18% россиян в 2017 году отмечали, что испытывают финансовые сложности при оплате жилищно-коммунальных услуг или покупке одежды.