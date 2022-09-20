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Полпред президента РФ оценил поддержку населения Парфенчикову, вступившему в должность главы Карелии

Новости. Общество
12:07, 27 Сентября 2022
фото: © Правительство Карелии

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Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан поздравил Артура Парфенчикова со вступлением в должность главы Карелии.

В Национальной библиотеке Карелии 26 сентября прошла торжественная церемония вступления в должность избранного главы республики Артура Парфенчикова.

В мероприятии, которое транслировалось в прямом эфире, приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Коков, депутат Госдумы Валентина Пивненко, карельские парламентарии, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и учреждений, представители общественности.

Присутствовавший на церемонии полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан поздравили Артура Парфенчикова со вступлением в должность, высоко оценив его поддержку населением.

«Жители региона оказали вам доверие, оценили умение работать, поверили вам как своему земляку, как грамотному руководителю, радеющего за свою Родину — Республику Карелия. Убедительная победа на выборах говорит о поддержке населения, о достойной оценке ваших действий по решению экономических и социальных вопросов», — отметил полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Также представитель президента привел рекордные цифры при строительстве жилья и дорог в Карелии.
«По объему жилищного строительства и вводу жилья в 2021 году установлен рекорд последних 30 лет. Активно развивается дорожная сеть. За 5 лет в республике отремонтировано дорог в республике в 12 раз больше, чем за предыдущее 5-летие», — сказал в своем выступлении Гуцан.

Полпред поблагодарил главу Карелии Парфенчикова за сохранение крупных промышленных предприятий, которые сейчас, в период объявленной против нашей страны санкций, активно включились в программу импортозамещения.

«Хотел бы отметить ваше чуткое неравнодушное отношение к проблемам жителей республики. Вы умеете не только слышать, вы умеете еще и слушать. Вы уделяете много времени личному общению, знаете все вопросы, которые волнуют жителей республики. Открыто обсуждаете с гражданами вопросы жизни региона. Это очень важно! Именно такой подход лежит в основе повышения качества жизни наших граждан», — сказал Александр Гуцан.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан выразил уверенность в том, что Артур Парфенчиков и его команда совместно с депутатским корпусом справятся со всеми поставленными президентом задачами.

Напомним, на выборах главы Карелии одержал победу действующий губернатор Артур Парфенчиков, представляющий партию «Единая Россия». Согласно итогам обработки всех протоколов избирательных комиссий, Парфенчиков набрал 69,15% голосов избирателей. За него проголосовали 97543 человека.

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