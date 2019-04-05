Полпред Путина посоветовал властям Карелии доверить управление бюджетом жителям

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан рекомендовал властям Карелии реализовать проект "Твой бюджет", чтобы жители сами управляли тратами региональной казны.

Об этом Гуцан заявил на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

"Органам власти и населению надо и дальше развивать территориальное общественное самоуправление. По примеру Санкт-Петербурга попробовать реализовать проект "Твой бюджет", который дает жителям возможность напрямую участвовать в распределении регионального бюджета", - сказал Гуцан.

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