12:45, 05 Апреля 2019
Полпред Путина посоветовал властям Карелии доверить управление бюджетом жителям
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Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан рекомендовал властям Карелии реализовать проект "Твой бюджет", чтобы жители сами управляли тратами региональной казны.
Об этом Гуцан заявил на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.
"Органам власти и населению надо и дальше развивать территориальное общественное самоуправление. По примеру Санкт-Петербурга попробовать реализовать проект "Твой бюджет", который дает жителям возможность напрямую участвовать в распределении регионального бюджета", - сказал Гуцан.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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