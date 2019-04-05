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Новости. Общество
12:45, 05 Апреля 2019
фото: Сергей Юдин / Правительство Карелии

Полпред Путина посоветовал властям Карелии доверить управление бюджетом жителям

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Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан рекомендовал властям Карелии реализовать проект "Твой бюджет", чтобы жители сами управляли тратами региональной казны.

Об этом Гуцан заявил на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

"Органам власти и населению надо и дальше развивать территориальное общественное самоуправление. По примеру Санкт-Петербурга попробовать реализовать проект "Твой бюджет", который дает жителям возможность напрямую участвовать в распределении регионального бюджета", - сказал Гуцан.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-04-05 13:26:55
Толпа не может ни выбирать, ни управлять.
Изя
2019-04-05 13:14:50
Как всё это правильно . Раз местные власти не умеют управлять тратами т.е слишком много тратят на себя , нужно отдать право тратить народу Это уже в истории как то и было , типа в СССР . :) .
Мизантроп
2019-04-05 12:56:10
Смутные времена настают Гангрена, смутные ...(с)
Гость
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