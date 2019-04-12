Полпред Путина в СЗФО проверит, как Карелия выполняет указы президента

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В Карелию с рабочим визитом прибыл полпред президента на Северо-Западе Александр Гуцан.
"Цель рабочей поездки – мониторинг реализации указов и поручений президента РФ на территории региона", - сообщает пресс-служба правительства Карелии.
В Петрозаводске Александр Гуцан посетит ряд социальных объектов: познакомится с работой нового перинатального центра, побывает в президентском кадетском училище и в одном из домов, построенных по программе переселения из аварийного фонда.
Полпред также проведет рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым и совещание по вопросам социально-экономического развития республики.
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