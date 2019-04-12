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Новости. Общество
10:08, 12 Апреля 2019
фото: gov.karelia.ru

Полпред Путина в СЗФО проверит, как Карелия выполняет указы президента

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В Карелию с рабочим визитом прибыл полпред президента на Северо-Западе Александр Гуцан.

"Цель рабочей поездки – мониторинг реализации указов и поручений президента РФ на территории региона", - сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В Петрозаводске Александр Гуцан посетит ряд социальных объектов: познакомится с работой нового перинатального центра, побывает в президентском кадетском училище и в одном из домов, построенных по программе переселения из аварийного фонда.

Полпред также проведет рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым и совещание по вопросам социально-экономического развития республики.

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Комментарии

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кир
2019-04-12 12:54:28
Язычники свои действия всегда сопровождали ритуальными танцами и поклонением древним богам.
Беня
2019-04-12 11:00:15
Как Карелия выполняет указы? Как говорят в Одессе "каком к верху". Это так называемое "оценочное суждение" :)
Хотя на самом деле, конечно же, все прекрасно :)
карел
2019-04-12 10:18:19
Так вроде недавно Беглов был . встречи , проводы . Работать то когда ?
zanoza
2019-04-12 10:13:08
Теперь стало понятно почему о прорыве в экономике и социальной сфере заговорил А. Парфенчиков, готовится к встрече с полпредом, однако.
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