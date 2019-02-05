Получаем права по-старому, или как Минэк победил ГИБДД

Проект содержал в себе несколько интересных нововведений, в частности замену двух практических экзаменов по вождению (город и площадка) на единый.

Я уже писала о проекте нового регламента сдачи экзамена ГИБДД на права, который был разработан Госавтоинспекцией и ожидался в 2019 году. И вот, внезапно, предложенный документ провалил экспертизу Минэкономразвития.

По мнению министерства, проект не только содержит избыточные требования, которые повлекут за собой дополнительные расходы, но и (что особенно интересно) не решает обозначенной в пояснительной записке проблемы.

По данным ГИБДД, в 2017 году было проведено 4,6 млн практических экзаменов, из них 2,2 млн – "площадка", а 2,3 млн – в городе. На каждого кандидата в водители пришлось в среднем 5,6 попытки сдачи экзаменов. Процент сдачи с первого раза составил для экзамена на площадке – 44%, а для "города" – 34%.

Экзамен по-новому предполагает совмещение этих двух этапов. Следовательно, считают в Минэке, количество практических экзаменов в городе увеличится, как минимум, на количество экзаменов, при которых в действующей системе обучения кандидаты в водители пересдают "площадку".

Кроме того, если сейчас, в ряде мест, проверка первоначальных навыков может осуществляться на автоматизированных автодромах и такие автодромы имеют высокую пропускную способность (порядка 160 чел/час и это существенно экономит время), но при переходе снова на "ручной" режим приема этой экономии не будет. Плюс итог экзамена станет больше зависеть от субъективного мнения экзаменатора.

В Минэкономразвития напомнили, что подготовкой водителей занимаются как частные автошколы, так и государственные. То есть бюджетные организации, которые за деньги налогоплательщиков приводили свои (теперь вроде бы ненужные) автодромы в соответствие с законами, получается, потратили деньги зря.

По оценкам экспертов, отдельные упражнения в условиях загруженности дорог выполнять проблематично и даже опасно.

Неудовлетворительна и коррупционность нового регламента.

Теперь от МВД потребуется или отозвать проект полностью, или внести в него правки.

Минэкономразвития, открытым текстом заявило, что людям в погонах тоже надо начать считать деньги. Было указано, что организации и предприятия деньги на предыдущие "гаишные хотелки" потратили, а теперь предлагается все это забыть и забросить.

Естественно, что для руководства ведомства, такой "отлуп" стал настоящим холодным душем.

А на вопрос, "почему так много ДТП?", следует стандартный ответ: "Автошколы плохо учат!" Но ведь автошколы не дают своим ученикам права. Достойными выйти на дорогу их признают именно сотрудники ГИБДД. Но они – не при чем.

Финансовые затруднения в стране заставили чиновников думать. Пока – самых умных, а вот теперь, похоже эту науку придется осваивать и "красивым".

Директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева.

Подробнее читайте на сайте автошколы "Престиж".

На правах рекламы