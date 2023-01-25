Получить благодарственное письмо парламента Карелии станет сложнее

Законодатели Карелии решили дополнить требования к награждению граждан благодарственными письмами.

Депутаты карельского парламента из "Единой России" предложили внести изменения в положение о благодарственных письмах Законодательного собрания республики. Эти изменения предусматривают, в частности, дополнительное требование к награждению граждан такими письмами.

По мнению депутатов-"единороссов", на благодарственное письмо республиканского парламента могут рассчитывать только те, у кого имеется почетная грамота Законодательного собрания, государственные или ведомственные награды организации, которая представила граждан к награждению, а также депутатское благодарственное письмо. Впрочем, в исключительных случаях решение о награждении граждан благодарственными письмами может быть принято без соблюдения нового требования, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.