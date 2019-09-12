Получить "деньги до зарплаты" станет труднее

Центробанк ужесточил регулирование микрофинансового рынка, и МФК стали чаще отказывать клиентам в выдаче микрозаймов.

С 1 октября микрофинансовые организации, как и банки, начнут рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) клиентов при рассмотрении заявок – отношение суммы среднемесячных платежей по всем займам к среднемесячному доходу.

Механизм распространится на займы свыше 10 тысяч рублей: если ПДН превышает 50%, МФО будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% с 1 января 2020 года). Таким образом, микрокредитование станет еще менее выгодным для кредиторов.

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