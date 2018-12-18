Получить российское гражданство теперь можно по упрощенной схеме

Это позволит принять в гражданство РФ в первую очередь проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты.

Госдума приянла законопроект, наделяющий президента РФ правом определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые вправе подать заявление на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке, пишет ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, это позволит принять в гражданство РФ в первую очередь проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или неконституционная смена политического режима. К примеру, беженцев с Украины.

Кроме того, законопроект упрощает эту процедуру и для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Они смогут подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе. При этом у участника программы должно быть разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Лица, которые войдут в определенные президентом категории претендентов на получение гражданства по упрощенной схеме, освобождаются от следующих обязательных требований: пятилетний срок проживания на территории РФ, наличие подтвержденного законного источника средств к существованию, выход из имеющегося иного гражданства, знание русского языка.