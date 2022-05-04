Получивший дисциплинарное взыскание заключенный пожаловался сотрудникам Следкома Карелии

Руководитель следственного отдела по Сегеже провел личный прием осужденных в исправительных колониях, сообщили в Следкоме Карелии.

Руководитель следственного отдела по Сегеже полковник юстиции Алексей Кабак совместно с карельским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях старшим советником юстиции Александром Кытьковым провели личный прием заключенных, отбывающих наказание в исправительных колониях №1 и №7.

На личный прием к руководителю следственного отдела обратились 12 человек. В основном задавались вопросы о порядке условно-досрочного освобождения, возможности трудоустройства в исправительном учреждении, обжалования приговора в порядке надзора, об исполнении обязательств по гражданскому иску.

Один осужденный интересовался вопросом назначения и получения пенсии по старости. Также от другого осужденного поступило обращение, касающееся обжалования дисциплинарного взыскания, наложенного начальником исправительного учреждения. Поступившее обращение принято к рассмотрению, о его результатах заявитель будет письменно уведомлен в установленном порядке.

Во время приема руководитель следственного отдела ознакомился с режимом и бытовыми условиями содержания осужденных, соблюдением санитарных норм. Встретился с вновь прибывшими осужденными, выяснил, имеют ли место ли факты притеснения либо применения насилия по отношению к ним.

По всем вопросам руководитель следственного отдела дал квалифицированные ответы.