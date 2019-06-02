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Новости. Общество
21:40, 02 Июня 2019
фото: ruposters.ru

Полуголая модель объяснила свой забег на поле в финале Лиги чемпионов

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Болельщица рассказала, почему выбежала на поле в одном купальнике.

Американская модель Кинси Волански написала на своей странице в "Инстаграме", что побудило её выбежать на футбольное поле прямо во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Как считает девушка, именно подобные поступки и помогают человеку почувствовать, что он по-настоящему живёт, пишет "Life".

"Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда", — написала Волански.

Кинси Волански выбежала на 17-й минуте финального матча Лиги чемпионов в купальнике, чем привлекла внимание миллионной аудитории, наблюдавшей за спортивным поединком. Матч пришлось остановить, "хулиганку" увели с поля представители службы безопасности.

Практически сразу после произошедшего Волански получила предложение руки и сердца от своего российского бойфренда Виталия Здоровецкого.

Финал Лиги чемпионов закончился победой "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" со счётом 2:0.

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