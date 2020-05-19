Полуголая Наталья Рудова показала свое отражение в зеркале (ВИДЕО)

Наталья Рудова на самоизоляции активно занимается спортом. Тренировки дали долгожданные результаты.

Актриса сообщила, что собирается выйти из самокарантина с идеальной фигурой. Наталья ограничивает себя во вредных вкусностях и тренируется, пишет Cosmopolitan.



Звезда обрадовалась с утра своему отражению в зеркале. В сексуальной пижаме из майки и шортиков она позировала, оголив живот и ноги.

Ранее Наталья призналась, что ей пришлось от многого отказаться, чтобы так роскошно выглядеть.

"Я не ем сладкое, сахар, всё мучное и крупы. Исключение - хлебцы из гречки или киноа (только утром). Крайне редко, где-то раз в месяц, съедаю мороженое", – пояснила Рудова.