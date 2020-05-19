890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Снег возвращается в Петрозаводск
Сегодня 08:05
Поликлиника в центре Петрозаводска осталась без парковки (ФОТО) 1
Сегодня 14:25
Парфенчиков поделился планами открытия ресторанов и кафе после пандемии COVID-19 5
Сегодня 12:11

Полуголая Наталья Рудова показала свое отражение в зеркале (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 19 Мая 2020
фото: © instagram.com/rudovanata
Загрузка...

Наталья Рудова на самоизоляции активно занимается спортом. Тренировки дали долгожданные результаты.

Актриса сообщила, что собирается выйти из самокарантина с идеальной фигурой. Наталья ограничивает себя во вредных вкусностях и тренируется, пишет Cosmopolitan.

Звезда обрадовалась с утра своему отражению в зеркале. В сексуальной пижаме из майки и шортиков она позировала, оголив живот и ноги.

Ранее Наталья призналась, что ей пришлось от многого отказаться, чтобы так роскошно выглядеть. 

"Я не ем сладкое, сахар, всё мучное и крупы. Исключение - хлебцы из гречки или киноа (только утром). Крайне редко, где-то раз в месяц, съедаю мороженое", – пояснила Рудова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
12.05.2020, 18:57
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск

Аналитика

Сегодня 15:28
Обществоведение
Архиерей под наблюдением 11
Первый епископ Костомукшской епархии отстранен от управления и предстанет перед Высшим общецерковным судом.
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 3
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 4
14.05.2020 16:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:20
Личное мнение
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
Известный карельский ресторатор Роман Ли высказал свое мнение о перспективах предприятий общепита, закрытых более полутора месяцев назад из-за угрозы распространения коронавируса.
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»