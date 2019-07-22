Полуобнаженный Сергей Лазарев примерил ушки Микки Мауса

36-летний Сергей Лазарев удивил поклонников смелым образом, показав откровенный наряд персонажа диснеевских мультфильмов.

Призер "Евровидения-2019" похвастался загорелым торсом в жаркой фотосессии. Певец надел "ушки" Микки Мауса, серый пиджак на голое тело и желтую бабочку. В руках звезда держит электрогитару в провокационном жесте, пишет "Космополитен".

Артист подшутил этим снимком над поклонниками, сравнив себя с героем известного мультсериала. "Микки Маус уже не тот!" — шутливо подписал Сергей и добавил несколько улыбающихся эмоджи.

Чувство юмора Лазарева оценили его коллеги. Полина Гагарина и Олеся Судзиловская поставили радостные смайлики под публикацией.

Подписчикам тоже понравилась фотография звезды. "Фанатки сейчас очень позавидовали гитаре", "Плуто сейчас знатно офигел", — написали они в комментариях. Поклонники решили, что певца вдохновила недавняя поездка с сыном Никитой в Disneyland.