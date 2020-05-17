Полупустые троллейбусы ездят по Петрозаводску (ФОТОРЕПОРТАЖ)

С 18 мая в Петрозаводске возобновлена работа троллейбусов на определенных условиях.

Количество пассажиров в троллейбусе ограничили количеством мест в салоне – более того, рассадка осуществляется с соблюдением социальной дистанции. Все транспортные средства оснастили дозаторами с антисептическими средствами для пассажиров.

Водителей, кондукторов и пассажиров обязали использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов сообщил, что, на первый взгляд, троллейбусов в городе стало больше, чем раньше. Выглядят они полупустыми.



"Опыт показал, что платить телефоном за проезд неудобно –нужно снять перчатки, чтобы разблокировать оплату, а потом дойти до санитайзера и обработать руки... Одна из кондукторов была в самодельном защитном щитке. Вторая – без перчаток. Сказала, что очень в них неудобно, она предпочитает руки дезинфицировать", – рассказал Николай Смирнов после поездки в общественном транспорте.

Как работают троллейбусы в условиях пандемии коронавируса, смотрите в нашем фоторепортаже.

Напомним, общественный транспорт прекратил свою работу с 29 марта.