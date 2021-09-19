«Помогать пенсионерам поздно»: В Центробанке дали совет старикам не полагаться только на государство

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов посоветовал российским пенсионерам не полагаться только на государство.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован самим гражданином. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм», — считает представитель Центробанка.

По словам Швецова, необходимо стремиться к отходу от подобной системы при помощи корректировки пенсионных институтов и поощрению собственных накоплений граждан. Также он посоветовал приобретать недвижимость, чтобы в дальнейшем сдавать ее в аренду.

Швецов добавил, что сейчас россияне открыли более десяти миллионов счетов и начинают получать доход от акций и облигаций, что может поддержать их на пенсии.

В конце октября 2019 года Минфин вместе с Банком России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Планировалось, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.