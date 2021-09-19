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«Помогать пенсионерам поздно»: В Центробанке дали совет старикам не полагаться только на государство

Новости. Общество
16:16, 21 Сентября 2021
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов посоветовал российским пенсионерам не полагаться только на государство.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован самим гражданином. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм», — считает представитель Центробанка.

По словам Швецова, необходимо стремиться к отходу от подобной системы при помощи корректировки пенсионных институтов и поощрению собственных накоплений граждан. Также он посоветовал приобретать недвижимость, чтобы в дальнейшем сдавать ее в аренду.

Швецов добавил, что сейчас россияне открыли более десяти миллионов счетов и начинают получать доход от акций и облигаций, что может поддержать их на пенсии.

В конце октября 2019 года Минфин вместе с Банком России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Планировалось, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.

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