Помойка, от запаха которой «усы выпадают», обнаружена в Петрозаводске

Жители столицы Карелии приглашает чиновников городской мэрии к месту обнаружения помойки, которая отравляет зловонием округу.

Горожане жалуются на зловоние, исходящее от мусорной площадки, которая располагается на улице Станционной в Петрозаводске.

«А это вид мусорной площадки по Станционной, 26, вид сзади. Аромат фантастический. Администрация, обязательно посетите завтра в +27, острые впечатления гарантированы. Усы выпадут сами, даже сбривать не придётся», — гласит текст опубликованного в понедельник поста в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Ранее мэр Петрозаводска призвал горожан не выбрасывать покрышки на помойки.