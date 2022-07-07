Помойка, от запаха которой «усы выпадают», обнаружена в Петрозаводске

Жители столицы Карелии приглашает чиновников городской мэрии к месту обнаружения помойки, которая отравляет зловонием округу.
Горожане жалуются на зловоние, исходящее от мусорной площадки, которая располагается на улице Станционной в Петрозаводске.
«А это вид мусорной площадки по Станционной, 26, вид сзади. Аромат фантастический. Администрация, обязательно посетите завтра в +27, острые впечатления гарантированы. Усы выпадут сами, даже сбривать не придётся», — гласит текст опубликованного в понедельник поста в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
Ранее мэр Петрозаводска призвал горожан не выбрасывать покрышки на помойки.
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