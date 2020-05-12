Помощь к лежавшему на улице в Петрозаводске человеку пришла через полтора часа

Инцидент произошел ночью 12 мая на Древлянке.

Как рассказали "Столице на Онего" очевидцы, поздно вечером 12 мая на улице Хейкконена жильцы дома №16 услышали истошный крик, доносящийся с улицы. Выйдя на балкон, жильцы увидели, что на поребрике у дороги сидит молодой человек и кричит. Несколько мужчин вышли из подъезда и подошли к мужчине, чтобы узнать, что случилось и нужна ли помощь.

"Мужчина продолжал кричать, просил не бить его, – рассказали очевидцы. – Вел себя неадекватно – возможно, был пьян или под наркотиками. А потом упал на дорогу и затих".

Жильцы вызвали "скорую" и полицию.

"Мы звонили и в полицию, и в "скорую" с разных телефонов, – рассказали жильцы. – Это было в начале одиннадцатого, точно после 22.00. А потом стали ждать. К молодому человеку не подходили, видели, что дышит. Он был одет в джинсы и футболку, никакой куртки и других теплых вещей не было. Прошло уже почти полчаса, но никто не приезжал. Какой-то мужчина с машины накрыл молодого человека курткой и остался ждать, когда приедет кто-нибудь на помощь".

Как рассказали очевидцы происшествия, молодой человек лежал на дороге в проломе асфальта, накрытый курткой, помощь к нему не спешила, хотя прошло уже больше часа.

Корреспондент "Столицы на Онего" также оказался очевидцем происшествия.

Как сообщил журналист, через один час и восемнадцать минут приехала "скорая". "Удивительно, но фельдшер и водитель "скорой" были без масок, только санитар находился в перчатках и в маске, – рассказал корреспондент "Столицы на Онего".

"Они подошли к лежавшему на дороге молодому человеку и попытались уложить его на какое-то полотно, сказали, что это мягкие носилки, – сообщил журналист с места событий. – Молодой человек не сопротивлялся, но вновь начал кричать. Медики попоросили у присутствовавших мужчин помощи в погрузке пациента. Перчаток, правда, не оказалось, поэтому их дал один из жильцов дома. С помощью присутствовавших на месте происшествия мужчин молодого человека удалось загрузить в машину скорой помощи. А полиция так и не приехала, хотя полицейский участок находится совсем рядом".

Утром "Столица на Онего" попыталась узнать подробности ночного инцидента в полиции и БСМП. В результате выяснилось, что до больницы молодой человек не доехал. Его буквально через несколько минут после отъезда "скорой" от места происшествия медработники передали наряду полиции, который встретился им на соседней улице.

"Вызов на Хейкконена поступил в 22.30, – рассказали в МВД Карелии. – Наши сотрудники выехали на место происшествия, когда освободились. На Лососинском шоссе около полуночи встретили "скорую", которая везла молодого человека. Так как он вел себя агрессивно, повреждений у него никаких не было и в медпомощи он не нуждался, его передали нашим сотрудникам. Было определено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административный протокол и поместили в СПЗ (специальное помещение для задержанных – прим. ред), чтобы протрезвел. Его ждет суд и штраф за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения".

Главный врач БСМП Наталья Алонцева, в свою очередь, сообщила, что бригада скорой помощи приехала на место вызова к пациенту 12 мая в 23.50 в окружении очевидцев лежал на земле и кричал. Женщина-фельдшер и санитар попытались погрузить его в машину, однако им потребовалась помощь. При этом, со слов фельдшера, дополнительных средств защиты (перчаток) в машине не оказалось, и очевидцы воспользовались своими перчатками.

"Насколько были защищены сотрудники скорой помощи СИЗами, определить по фотографиям очевидцев не представляется возможным. Фельдшер уверяет, что была в перчатках и в маске, на санитаре, по словам окружающих, были маска, очки и перчатки, – сообщили в БСМП. – В любом случае, все сотрудники Станции скорой медицинской помощи оснащены необходимым количеством средств индивидуальной защиты – перчатками, масками, очками. Недостатка в средствах нет. Использование этих средств – дело личной ответственности сотрудника. Если сотрудник нарушает правила и не использует средства защиты – он понесет за это личную ответственность. Если выяснится факт недобросовестного отношения к требованиям безопасности или предоставления медиком недостоверной информации о соблюдении им этих правил, то к нему будут применены меры дисциплинарной ответственности".