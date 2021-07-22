Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.

Около недели Карелия не сходит с федеральных лент новостей. Лесные пожары, подступающие к населенным пунктам республики, стали причиной приезда в регион главы МЧС России и руководителя Рослесхоза и темой для разговора на совещании президента с членами правительства. Остановить стихию в Карелии, где по наблюдениям метеорологов впервые наблюдается опасное природное явление — атмосферная засуха, пока не удается. И в ближайшее время климатическая ситуация в регионе не изменится. Нас ждут жаркий конец июля и август. Глава Карелии Артур Парфенчиков, который ввел с 20 по 31 июля на всей территории республики режим ЧС, не скрывает, что ситуация в регионе остается очень сложной. Он попросил помощи у федерального центра и лично у президента России Владимира Путина. И глава государства поддержал Карелию в борьбе с пожарами.

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