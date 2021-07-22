Реклама
Прислать новость
Врач рассказал, защищают ли маски от «дельта»-штамма коронавируса 1
22.07.2021 19:30
Минприроды Карелии разъяснил ограничения для населения по введенному режиму ЧС
22.07.2021 16:51
Житель Москвы пропал в Карелии во время командировки
22.07.2021 20:29

Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами

Новости. Общество
15:00, 23 Июля 2021

Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.

Около недели Карелия не сходит с федеральных лент новостей. Лесные пожары, подступающие к населенным пунктам республики, стали причиной приезда в регион главы МЧС России и руководителя Рослесхоза и темой для разговора на совещании президента с членами правительства. Остановить стихию в Карелии, где по наблюдениям метеорологов впервые наблюдается опасное природное явление — атмосферная засуха, пока не удается. И в ближайшее время климатическая ситуация в регионе не изменится. Нас ждут жаркий конец июля и август. Глава Карелии Артур Парфенчиков, который ввел с 20 по 31 июля на всей территории республики режим ЧС, не скрывает, что ситуация в регионе остается очень сложной. Он попросил помощи у федерального центра и лично у президента России Владимира Путина. И глава государства поддержал Карелию в борьбе с пожарами.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-07-23 15:28:13
Сколько на откаты уйдет ?
Вася
2021-07-23 15:06:54
Ух ты,куплю ершик.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

Сегодня 13:30
Обществоведение
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами
Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Сегодня 00:10
10 негритят решили избираться 15
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 8
22.07.2021 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:22
Без политики
В огне счета нет
В первом полугодии 80 процентов выплат по страхованию жилья в Карелии «Росгосстрах» направил пострадавшим от пожаров.
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»