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Новости. Культура
10:13, 01 Марта 2018

"Помыкавшись, даже солидные и публичные люди идут заниматься в любительский хор"

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В Петрозаводске в Карельской государственной филармонии открылся любительский хор для всех желающих.

Социально важный проект стал одним из победителей конкурса на получение гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Фондом президентских грантов на создание любительского хора выделено без малого полмиллиона рублей.

Начавшиеся в сентябре прошлого года репетиции, не только научили начинающих хористов основам вокала, но и сдружили счастливчиков, прошедших конкурсный отбор. Сейчас в коллективе более 80 человек. Конечно, не все регулярно посещают занятия: семья, работа, но основной костяк уже сформировался.

- В советское время было очень много любительских хоров на предприятиях, учреждениях, - рассказывает Юлия Завьялова. - Решили возродить эту традицию. Наша цель, чтобы через этот проект появились хоры не только в Петрозаводске, но и в районах Карелии.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-03-01 11:31:38
И они ещё поют.
кир
2018-03-01 11:05:01
Пусть люди поют. Они и раньше любили это делать на предприятиях. Всё лучше, чем пить, курить, матюгаться и драться.
Гость
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