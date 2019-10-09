Помывшемуся за чужой счет петрозаводчанину грозит 6 лет лишения свободы

Петрозаводчанин списал с карты отца деньги, чтобы выпить и помыться, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску позвонил 70-летний горожанин. Он сказал, что кто-то списал с его карты 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили 33-летнего подозреваемого – сына заявителя. Он признался правоохранителям, что во время распития спиртного дома взял телефон отца, чтобы позвонить другу. В разговоре он уточнил номер карты товарища и перевел на нее деньги с банковского счета отца, используя все тот же телефон. После этого встретился с собеседником и обналичил средства. На вырученные деньги он купил алкоголь и отдохнул в сауне.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.