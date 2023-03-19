Понедельник, 20 марта, стал для Петрозаводска пока самым теплым днем в этом году

Воздух в столице Карелии 20 числа прогрелся до +6,5°С.

Как нашему изданию рассказали в карельском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, понедельник, 20 марта, стал пока самым теплым днем в Петрозаводске.



Столбики термометров в карельской столице показали +6,5°С. Однако уже в ночь на 21 число в Петрозаводске начнется мокрый снег, который позже превратится в полноценный снегопад.