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Новости. Общество
17:20, 12 Апреля 2018

Попал в яму на дороге – вызывай ГИБДД

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В ГИБДД Петрозаводска рассказали алгоритм действий в том случае, если вы повредили автомобиль из-за разбитой дороги.

Сотрудники Госавтоинспеукции регулярно проводят проверки состояния дорог Петрозаводска, при выявлении недостатков составляют акты, которые направляют в мэрию города. С начала года в Петрозаводске составлено 673 таких акта.

За три месяца сотрудниками ГИБД Петрозаводска выдано 10 предписаний по 58 участкам на устранение недостатков улично–дорожной сети, по фактам несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улиц и дорог, выразившемся в наличии дефектов дорожного покрытия, размеры которых превышают установленные законодательством.

Также оставлено 15 административных актов по 38 участкам дорог Петрозаводска на администрацию Петрозаводска.

В настоящее время возбуждено и проводится 12 административных расследований за нарушение правил содержания дорог Петрозаводска.

ГИБДД напоминает алгоритм действий в случае, если причиной ДТП стало ненадлежащее качество дорожного покрытия (например, на проезжей части имеются выбоины).

1.Остановить транспортное средство.
2. Включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки.
3. Сообщить о случившемся в ГИБДД, позвонив в дежурную часть по телефону 715-900.
4. Дождаться приезда сотрудников ГИБДД.
5. Сотрудник ГИБДД по прибытию на место ДТП составляет акт выявленных недостатков в содержании улично-дорожной сети, в протоколе осмотра места происшествия отражает размер дорожной выбоины, определяет видимые повреждения вашего автомобиля.
6. На случай непредвиденных обстоятельств следует зафиксировать все обстоятельства происшествия на фото или видео.
7. Получив в ГИБДД документ по ДТП (приложение), необходимо произвести оценку ущерба и обратиться в АПГО с целью возмещения ущерба.

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