Попробуйте легендарное меню от "Бургер Кинг" в ТРЦ "Тетрис"

Попробуйте легендарный мясной "воппер" на открытом огне и другие фирменные блюда в новом ресторане "Бургер Кинг", который открылся в ТРЦ "Тетрис".

В центре карельской столицы с 11 ноября начал работу популярный ресторан сети закусочных. Каждый гость может подобрать для себя вкусный обед: горячие закуски, мясные бургеры на открытом огне, "здоровые" салаты, десерты, горячие или газированные напитки. Кроме того, каждый желающий имеет возможность добавлять или убирать ингредиенты, создавая свой уникальный продукт, исходя из собственных предпочтений. Дополнительно порадовать себя и близких можно десертами, салатами и напитками.

Новый ресторан быстрого питания стал самым крупным по площади по сравнению с другими точками этой сети в Петрозаводске. Вас ждут просторные залы в современном дизайне и новейшее оборудование, на котором для вас приготовят сочные блюда. Только в "Бургер Кинг" вы сможете прочувствовать каждую нотку тончайшего аромата булочки, котлеты, овощей и других ингредиентов. А главное это всё можно оплачивать бонусами СПАСИБО от Сбербанка! Дополнительно получайте от 6% бонусов за каждую покупку по обычным картам и 11% - по Молодёжным картам Сбербанк. Кстати, сейчас в сети действует акция "Календарь скидок": каждый день вас ждёт подборка самых выгодных купонов на самые популярные категории меню. Каждый день - новый купон!

Сео

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