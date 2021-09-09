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Популярное туристическое место в Карелии превратилось в помойку

Новости. Общество
06:55, 15 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Побережье Ладожского озера в Карелии после окончания туристического сезона буквально утопает в мусоре.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фотографии пляжей на берегу Ладожского озера — они буквально утопают в мусоре.

«Туристический сезон закончился, и кучи мусора по всему побережью Ладоги — все, что осталось местным жителям „на память“ от многочисленных туристов» — написал автор фото.

Фотографии сделаны недалеко от поселка Ильинский, рядом с устьем реки Олонка.

«Главное — ведь все эти люди привозят снедь и прочие вещи на своих автомобилях. То есть, у них явно есть место в машинах и возможность вывезти этот мусор с берега озера. Но они собирают мусор в мешки — и просто выкидывают тут же, возле пляжа. Или они рассчитывают, что кто-то будет все убирать?» — возмущается автор фотографий.

Ранее жители села в Карелии пожаловались на туристов, которые отдыхали на берегу озера все лето, а потом уехали, оставив мусор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-09-15 09:29:45
Доразвивались?! :)
Неравнодушный
2021-09-15 09:26:56
Сами-то туристы заметили, что за ними из леса всё время кто-то наблюдал?
Кинокритик
2021-09-15 08:27:09
Хде волонтеры ?
Михаил Сав-Кин
2021-09-15 08:26:21
Небольшое уточнение. Не превратилось, а превратили!
David.
2021-09-15 08:13:28
Эти фото и близко не передают что там на самом деле творится! А вонь.... А куда все эти "туристы" нужду справлять ходили??? Дорекламировились власти. Артур, кто это будет убирать????
АК
2021-09-15 07:57:42
Ну что, развили туризм? Вот вам результат.
Гость
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