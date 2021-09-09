Популярное туристическое место в Карелии превратилось в помойку

Побережье Ладожского озера в Карелии после окончания туристического сезона буквально утопает в мусоре.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фотографии пляжей на берегу Ладожского озера — они буквально утопают в мусоре.

«Туристический сезон закончился, и кучи мусора по всему побережью Ладоги — все, что осталось местным жителям „на память“ от многочисленных туристов» — написал автор фото.

Фотографии сделаны недалеко от поселка Ильинский, рядом с устьем реки Олонка.

«Главное — ведь все эти люди привозят снедь и прочие вещи на своих автомобилях. То есть, у них явно есть место в машинах и возможность вывезти этот мусор с берега озера. Но они собирают мусор в мешки — и просто выкидывают тут же, возле пляжа. Или они рассчитывают, что кто-то будет все убирать?» — возмущается автор фотографий.

Ранее жители села в Карелии пожаловались на туристов, которые отдыхали на берегу озера все лето, а потом уехали, оставив мусор.