Популярность пчеловодства как бизнеса растёт в Карелии благодаря мерам господдержки

Число пчеловодов в Карелии достигло 1 тысячи человек, а занимаются этим делом как бизнесом более 50 предпринимателей республики.

Популярность пчеловодства растёт благодаря уникальным природным условиям Карелии и мерам государственной поддержки, считает известный в республике пчеловод Михаил Шабанов.







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По его словам, семейное увлечение пчеловодством стало для него бизнесом 5 лет назад. В 2018 году он получил грант из бюджета Карелии, чтобы увеличить количество пчелосемей и засеять цветочные поляны. Сейчас этот бизнес приносит неплохую прибыль, а карельский фермерский мёд знают далеко за пределами Карелии.

По мнению Михаила Шабанова, произведённый в Карелии мёд имеет особые свойства и вкусовые качества благодаря природным особенностям республики. Это ценят потребители – мёд из Карелии закупают как частные клиенты, так и крупные туристические компании в республике и за её пределами.

Продажу мёда предприниматель ведёт через розничные точки и принимает заказы в социальных сетях. Для увеличения сбыта своей продукции Михаил зарегистрировался на местной торговой интернет-площадке "Сделано в Карелии".







© Корпорация развития

Проблемы пчеловодам доставляет капризная карельская погода, но даже это обстоятельство не мешает успешно вести бизнес: один-два теплых лета могут окупить 3-4 неудачных сезона, утверждает фермер.

По его словам, чтобы начать свой бизнес достаточно одного улья стоимостью в 20 тысяч рублей, но для начала надо вникнуть в особенности пчеловодства. Без этого невозможно составить хороший бизнес-план, необходимый для получения гранта.

"Часто бывает так, что человек приходит за грантом, но не имеет никакого представления о том, чем собирается заниматься. Если человек ни разу не был на пасеке, то, конечно, ничего не получится", – считает опытный фермер.

Карельское общество пчеловодов ежегодно проводит курсы "Пчеловодство в Карелии". За почти 20-летнюю историю общества, на этих курсах прошли обучение около 200 человек. Многие занимаются этим как хобби, но растет и количество тех, кто зарабатывает пчеловодством на жизнь, обеспечивает семью.







© Корпорация развития

"Пчеловодство – богоугодное дело, вы всегда будете в достатке", – уверен Михаил Шабанов.

В перспективности развития пчеловодства убежден и глава Карелии Артур Парфенчиков. По его мнению, карельский мед может стать новым брендом региона наряду с форелью и ягодами.

Карельский фермерский мёд можно купить в интернет-магазине "Сделано в Карелии".

ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк