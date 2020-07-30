890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Два электронных микроскопа поступило в онокоцентр Карелии
30.07.2020 18:00
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования 12
30.07.2020 16:02
Заключенные в Карелии выпустили диск о городах воинской славы 5
30.07.2020 17:20
Сильные дожди и штормовой ветер обрушатся на Карелию 1
30.07.2020 17:02
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 9
30.07.2020 16:38
Неизвестный сбил пенсионера на трассе в Карелии и скрылся с места ДТП 1
30.07.2020 16:45

Популярность пчеловодства как бизнеса растёт в Карелии благодаря мерам господдержки

Новости. Общество
12:08, 31 Июля 2020
фото: © Сергей Юдин / ИА "Республика"
Загрузка...

Число пчеловодов в Карелии достигло 1 тысячи человек, а занимаются этим делом как бизнесом более 50 предпринимателей республики.

Популярность пчеловодства растёт благодаря уникальным природным условиям Карелии и мерам государственной поддержки, считает известный в республике пчеловод Михаил Шабанов.


© Корпорация развития

По его словам, семейное увлечение пчеловодством стало для него бизнесом 5 лет назад. В 2018 году он получил грант из бюджета Карелии, чтобы увеличить количество пчелосемей и засеять цветочные поляны.  Сейчас этот бизнес приносит неплохую прибыль, а карельский фермерский мёд знают далеко за пределами Карелии.

По мнению Михаила Шабанова, произведённый в Карелии мёд имеет особые свойства и вкусовые качества благодаря природным особенностям республики. Это ценят потребители – мёд из Карелии закупают как частные клиенты, так и крупные туристические компании в республике и за её пределами.

Продажу мёда предприниматель ведёт через розничные точки и принимает заказы в социальных сетях. Для увеличения сбыта своей продукции Михаил зарегистрировался на местной торговой интернет-площадке "Сделано в Карелии".


© Корпорация развития

Проблемы пчеловодам доставляет капризная карельская погода, но даже это обстоятельство не мешает успешно вести бизнес: один-два теплых лета могут окупить 3-4 неудачных сезона, утверждает фермер.

По его словам, чтобы начать свой бизнес достаточно одного улья стоимостью в 20 тысяч рублей, но для начала надо вникнуть в особенности пчеловодства. Без этого невозможно составить хороший бизнес-план, необходимый для получения гранта.

"Часто бывает так, что человек приходит за грантом, но не имеет никакого представления о том, чем собирается заниматься. Если человек ни разу не был на пасеке, то, конечно, ничего не получится", – считает опытный фермер.

Карельское общество пчеловодов ежегодно проводит курсы "Пчеловодство в Карелии". За почти 20-летнюю историю общества, на этих курсах прошли обучение около 200 человек. Многие занимаются этим как хобби, но растет и количество тех, кто зарабатывает пчеловодством на жизнь, обеспечивает семью.


© Корпорация развития

"Пчеловодство – богоугодное дело, вы всегда будете в достатке", – уверен Михаил Шабанов.

В перспективности развития пчеловодства убежден и глава Карелии Артур Парфенчиков. По его мнению, карельский мед может стать новым брендом региона наряду с форелью и ягодами.

Карельский фермерский мёд можно купить в интернет-магазине "Сделано в Карелии".

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.07.2020, 17:06
Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города
25.07.2020, 16:23
Финляндия продлила закрытие границы с Россией
24.07.2020, 16:40
Еще один подросток утонул в Карелии
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
25.07.2020, 10:14
Бразильский футболист нашел замену красавице-жене из Петрозаводска
28.07.2020, 11:15
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО)

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 3
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»