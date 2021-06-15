Популярный в 2000-х оголяющий грудь топ вновь стал трендом

Модель откровенного топа, которая была трендом в 2000-х, вновь обрела широкую популярность среди знаменитостей в 2021 году.

На снимки звезд, которые позировали в упомянутой одежде, обратили внимание в Daily Star, сообщает Лента.ру.

Речь идет об укороченном топе, который оформлен широкими перекрестными бретелями. Так, например, в оголяющем грудь топе бренда Pretty Little Thing снялась супермодель с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу. Ее запечатлели в салоне автомобиля в кожаных брюках и топе в полоску.

Манекенщица Деми Роуз (Demi Rose) сфотографировалась на фоне океана в розовом костюме, который состоит из мини юбки и перекрестного топа, оголяющего часть ее груди. Африканский инфлюэнсер Рео Бриджес (Reo Brydges), в свою очередь, снялась в аналогичном кроп-топе белого цвета, дополнив свой образ джинсами и босоножками на каблуках.

Помимо названных знаменитостей, фотографиями в описанной одежде поделились блогерша с никнеймом lolliecakez, французская модель Саския Фрейтас (Saskia Freitas), манекенщицы Пэрис (Paris) и Айша Поттер (Aisha Potter), а также британская блогерша Рейчел Элис (Rachel Alice).