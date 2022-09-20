Попытка согреться с помощью двух сосен привела рыбака к уголовному делу

Житель Ленобласти на рыбалке в Пудожском районе бензопилой свалил деревья, чтобы согреться со своей компанией.

Во время совместного рейда сотрудников полиции и представителей лесного хозяйства на территории природоохранной зоны в Пудожском районе найдены две незаконно срубленные сосны. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду, превысила 63 тысячи рублей, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Участковый нашел подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Ленинградской области, который отдыхал на территории заказника с друзьями.

По данным правоохранительных органов, мужчины приехали в Карелию на рыбалку. Они поставили палатку, вскоре испортилась погода, и им захотелось погреться у костра.





Подозреваемый спилил бензопилой на дрова два хвойных дерева. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 260 УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Максимальное наказание — четыре года колонии.