Попытки купить парогенератор и детскую люльку привели жителей Карелии к потере денег

В полицию ежедневно поступают заявления от граждан, пострадавших от мошенников.

На днях в правоохранительные органы Петрозаводска обратилась 58-летняя горожанка. Через группу в социальной сети она заказала парогенератор и перевела в счет оплаты почти 20 тысяч рублей. До настоящего времени женщина его так и не получила, а продавец перестал выходить на связь.

Своих сбережений лишилась также 56-летняя петрозаводчанка. Вместе с сыном она решила через известную торговую площадку купить телевизор, посчитав заявленную цену выгодной. Мужчина связался с продавцом, договорился о покупке, получил ссылку якобы для оформления заказа и ввел туда реквизиты банковской карты матери. Сразу после этого она обнаружила, что с ее счета незаконно списали 80 тысяч рублей.

38-летняя жительница столицы Карелии на днях разместила на одном из сайтов объявление о продаже детской люльки. С ней связался неизвестный и сообщил, что желает купить товар. Он убедил гражданку пройти по ссылке и ввести свои реквизиты карты, якобы для того, чтобы оформить безопасную доставку. Она это сделала и лишилась 12 тысяч рублей.

По всем заявлениям потерпевших проводятся проверки, пишет пресс-служба МВД Карелии.