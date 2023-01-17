Попытки перекрасить дорогое авто не спасли должника в Петрозаводске от судебных приставов

Житель Петрозаводска, задолжавший 10 млн рублей, попытался изменить цвет своего автомобиля.

Судебные приставы карельской столицы занимались долгами мужчины на общую сумму в 10 млн рублей, рассказали в региональной УФССП.



Горожанин просрочил налоговые и кредитные выплаты, административные штрафы. Чтобы вразумить неплательщика, приставы запретили владельцу регистрировать его автомобиль марки BMW.



Должник начал прятать машину, поэтому BMW объявили в розыск. Иномарку нашли на подземной парковке дома. При этом петрозаводчанин оклеил иномарку виниловой пленкой другого цвета, чтобы приставы не забрали авто.

Но автомобиль все равно арестовали и оставили хозяину на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственностипо статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».