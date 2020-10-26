Пора относиться к коронавирусу, как к гриппу и ОРВИ, заявил министр здравоохранения Карелии

По мнению министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, новая коронавирусная инфекция уже никуда не исчезнет, с этим нужно смириться и научиться с этим жить.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков дал эксклюзивное интервью "Столице на Онего" по ситуации с коронавирусом.

На вопрос о том, не пора ли уже прекратить страдать ковидобесием и начать относиться к коронавирусу как к ОРВИ, Охлопков ответил:

- Да, это данность, которую нужно принять. Эта инфекция уже никуда не исчезнет, она будет циркулировать в ближайший период времени. Надо относиться к коронавирусу, как к гриппу, ОРВИ, как к тем заболеваниям, которые у нас были раньше и остаются сейчас - свиной грипп, птичий грипп, они же есть… Нужно прекратить заниматься ковидобесием и воспринимать это спокойно. Жить с этим.

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