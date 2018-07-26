Порнозвезда Катя Самбука готовится к пластике груди после вторых родов

Актриса фильмов для взрослых не афиширует личную жизнь.

Как оказалось, Катя вновь стала мамой почти год назад, у нее родилась вторая дочь. После двух беременностей одна из самых важных частей тела – грудь артистки сильно пострадала, по этой причине Самбука ляжет под нож хирурга опять.



Поклонники фильмов для взрослых и фанаты пластической хирургии пристально следят за личной жизнью одной из самых ярких актрис эротического жанра Кати Самбуки. Знаменитость недавно вышла замуж вновь, имя избранника артистка скрывает, даже рождение второй дочери она тоже не афишировала.

Напомним, три года назад вся страна следила за расставанием Самбуки и ее экс-супруга порнорежиссера Боба Джека. Катя призналась, что муж ее неоднократно избивал, несмотря на то, что у пары была малолетняя дочь Звана. Актрисе вместе с девочкой пришлось сбежать от домашнего тирана.

Звана осталась жить с матерью, три года с момента развода с мужем-тираном о личной жизни Самбуки почти ничего не было известно. Однако сейчас Катя, по ее словам, обрела женское счастье и стала вновь матерью.

"10 месяцев назад я стала матерью вновь, у меня родилась дочь. Имя ее я хочу сохранить в секрете, потому что являюсь публичной личностью, не имею право без согласия дочери, делать из нее знаменитость! Это неправильно. Счастье любит тишину", – заявила Самбука "СтарХиту".

Катя отметила, несмотря на плотный график работы, на первом месте для нее дети. Имя избранника, чем он занимается, порнозвезда тщательно скрывает.

"Мое сердце всегда занято моими детьми, конечно же, я люблю сейчас. Женщина не может без любви в душе! Моя половинка и мои дети в данный период не хотят становиться популярными. Поэтому... Я просто скажу, что у меня отлично. Я даже представить себе не могла насколько буду счастлива! Нахожусь в гармонии с собой", – подчеркнула Катя.

Вторые роды пагубно отразились на фигуре актрисы, грудь звезды сильно пострадала, поэтому Самбука готовится к очередной пластической операции. По словам Самбуки, коррекция груди ей необходима, она уже окончательно определилась с размером и формой имплантатов.

"Много времени прошло после прошлой операции, после рождения второй дочери, после кормления, я сама приняла решение об изменении размера. А доктор пообещал сделать мне красивую грудь, в чем я и не сомневаюсь. В наше время очень сложно найти хорошего врача, которому ты сможешь доверить не только свою грудь, но и сердце. Я его нашла опытного хирурга, с большим стажем за спиной – это очень важно, чтобы доктор понимал, что он делает и как. Уже сколько лет, он следит за мной, за тем, чтобы моя грудь чувствовала себя хорошо. Ведь любое вмешательство все равно требует контроля! Гравитацию никто не отменял", – объяснила актриса.