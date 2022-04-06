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Портал «Объясняем.РФ» подвёл итоги месяца работы

Новости. Общество
16:18, 08 Апреля 2022
фото: © Объясняем.РФ

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В Карелии запущены местные паблики федерального проекта, где граждане могут получить ответы на вопросы про вклады, лекарства, психологов и соцподдержку.

 Федеральные министерства и ведомства за месяц работы платформы «Объясняем.РФ» дали более 130 официальных разъяснений по наиболее актуальным вопросам граждан. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказали заместители руководителей АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Диалог Регионы».

— На данный момент зафиксировано почти 11 млн посещений портала. Также мы представлены во всех популярных социальных сетях. На текущий момент там уже более 370 тысяч подписчиков. Граждане пишут сообщения в соцсетях и в чат-боте «Помощник Объясняем.рф». Обращения помогают приоритизировать темы и дать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Существенное отличие ресурса от других в том, что наша главная цель — обстоятельно и оперативно дать ответ по волнующим людей социально-экономическим темам, — рассказал замглавы АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф» был запущен 1 марта правительством России для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам о социально-экономической ситуации в России и противодействия распространению недостоверной информации.

В топе наиболее популярных тем первое место занимают вопросы социальной защиты населения, это 27% от общей доли. Темы здравоохранения и образования — по 16% — на втором и третьем местах. Чуть меньше беспокоят жителей вопросы финансов, а также связи и интернета, 11% и 10% соответственно. В частности, людей интересовали вопросы доступности продовольственных товаров и лекарственного обеспечения, программы льготных ипотечных кредитов и оформление кредитных каникул.

Много вопросов поступает из регионов. Центры управления регионами ведут мониторинг и аналитику обращений граждан в 83 субъектов РФ.

— С 1 марта по 4 апреля сетью ЦУР было зафиксировано 287 369 сообщений граждан по соцэконому. В первую очередь на основе этих данных мы формируем топ вопросов для проекта «Объясняем.рф». На каждое обращение жители получают ответ в соцсетях, в основном это паблики правительств. Дополнительно сейчас во всех регионах используется формат прямых эфиров. За последние три недели было проведено 230 трансляций представителей органов власти с суммарным охватом свыше 10,4 млн просмотров, — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

В Карелии прямые эфиры провели заместитель премьер-министра республики по социальным вопросам Лариса Подсадник, министр здравоохранения Михаил Охлопков, руководитель Минэка Олег Ермолаев и глава Минсельхоза Владимир Лабинов.

Добавим, что в республике созданы местные паблики «Объясняем.РФ»: 

— группа «ВКонтакте»;

— группа в «Одноклассниках»;

— канал в «Телеграм».

В открытых группах и каналах все жители региона также смогут получить информацию, как по общим проблемам, так и по вопросам, актуальным для жителей Карелии.

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