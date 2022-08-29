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Портал поставщиков открывает возможности для карельских предпринимателей

Новости. Экономика
12:43, 31 Августа 2022

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В России продолжает работу «Портал поставщиков», который предоставляет предпринимателям гарантированный рынок сбыта продукции.

Руководитель Центра прототипирования, ведущий специалист Центра импортозамещения и локализации производства Карелии Меружан Андреасян рассказал о плюсах платформы для карельских предпринимателей.

— Платформа является большим маркетплейсом для продавцов. Отлично подойдет для предприятий, которые акцентируют внимание на оптовой продаже продукции. Главный плюс — привлечение покупателей на платформу, помимо продавцов. В любом случае, такие платформы для всех предприятий, в том числе карельских — это возможность найти новые рынки сбыта, а это очень важно, ― рассказал Меружан Андреасян.

 Алгоритм работы портала прост — заказчик публикует перечень товаров, работ или услуг, которые ему необходимы и самостоятельно выбирает любого из поставщиков, чьи условия ему подходят. Для поставщиков это также удобная платформа.

Свой товар может предложить предприниматель из любого региона страны. Договор заключается дистанционно, что очень удобно в работе. Сейчас через платформу работают 270 тысяч поставщиков, в том числе из Карелии. Для заказчиков из 39 регионов России на портале предлагается более 1,7 миллиона товаров, работ и услуг. И только за один день заключается до 300 контрактов.

В перечне товаров можно найти пищевые продукты, элементы благоустройства, мебель, медицинские товары, электронику и бытовую технику, спорттовары, строительные товары, канцелярские принадлежности и многое другое.

По итогам девяти лет работы платформы только с 2018 года регионы России опубликовали 766,8 тысяч закупок на 80,7 млрд рублей. С января по август 2022 года было опубликовано 177,8 тысячи закупок на 22 млрд рублей.

Участвовать в закупках могут не только госзаказчики, но юридические и физические лица. С помощью «Портала поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ для предпринимателей открывается возможность расширения своего дела за счет продвижения бизнеса за пределы республики.

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