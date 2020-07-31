Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в субботу в Карелии

О погоде на 1 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ветер северный умеренный.
Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +18.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие кратковременные дожди.
Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью местами порывистый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +6, +11. Днем потеплеет до +19.
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