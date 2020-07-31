Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в субботу в Карелии

О погоде на 1 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер северный умеренный.



Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +18.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие кратковременные дожди.



Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью местами порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +6, +11. Днем потеплеет до +19.