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Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в субботу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 31 Июля 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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О погоде на 1 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер северный умеренный.

Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +18.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью местами порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +6, +11. Днем потеплеет до +19.

 

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