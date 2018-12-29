"Пощады никому не будет", или "Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают"

Собрали фразы политиков, депутатов и чиновников, по которым нам запомнится 2018 год.

Первенство здесь держит глава Карелии Артур Парфенчиков. А самым ярким примером общения с жителями республики, стал ответ матери из деревни Суоёки:

- Вы хотите предложить открыть ясли для одного ребенка для 3 лет? Так у нас в Петрозаводске даже такого нет. Сидите до 3 лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Но хватит уже этих "комментариев". Вам не надоело? Исполните ребенку три года, возите его в Суоярви… Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают.

Остальные перлы и заявления чиновников и депутатов читайте здесь.