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Поселившиеся на Валааме еноты Рокки и Смокки попытались «обчистить» карманы паломника

Новости. Общество
10:24, 09 Октября 2021
фото: Иван Трандин и инок Платон

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В Карелии на острове Валаам живут еноты Рокки и Смокки, которые всегда рады гостям.

Пара енотов поселилась на ферме Валаамского монастыря летом. Фермерская братия назвала их Рокки и Смокки. О жизни животных на острове сообщает сайт Валаамского монастыря.

Еноты родились у частных заводчиков в Краснодарском крае, были подрощены и социализированы, а затем привезены на Валаам.

На ферме для них было подготовлено просторное и уютное жилище. «Беседку в самом центре фермы, которая стояла без дела и до того не пользовалась популярностью, переоборудовали и превратили в красивый дом-вольер, в котором, помимо дерева в центре, домиков, кучи всевозможных игрушек, тазиков с водой и конструкций для двух любителей играться и лазить, есть и небольшая, огороженная часть для посетителей, которые могут зайти внутрь и пообщаться с двумя веселыми и очаровательными обитателями», — говорится на сайте. На зиму для енотов оборудовали еще одно помещение — отапливаемое. Оно находится в другом здании.

Сообщается, что звери охотно идут на контакт с людьми. 

«Енотики очень любопытные, и все лямки от сумок, шнурки и т. п. вещи могут быть по достоинству оценены еното-бандой, заботливо отгрызены и тщательно исследованы. Известен случай, когда один зверек с одной стороны гладил лапками по голове умиляющегося паломника, а другой, стоя в это время сзади и слегка привстав на задние лапки, тянулся за выступавшим из заднего кармана брюк смартфоном ничего не подозревавшего гостя… В общем, с этой парочкой не соскучишься», — рассказывает сайт Валаамского монастыря.

Рокки и Смокки — это самец и самка, поэтому в будущем енотов на Валааме может стать больше.

Ранее сообщалось, как в Карелии енот пришел в пенсионный фонд.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-09 13:14:46
Быстро учатся у паломнической службы.
Русский
2021-10-09 12:57:13
Обчистить карманы паломника дело не хитрое :)
Любознательный чел
2021-10-09 12:30:03
Не удивительно,если даже еноты в России живут с "уголовными наклонностями", воровство уже "продуманное" в "банде", зато весело...
Гость
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