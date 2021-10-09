Поселившиеся на Валааме еноты Рокки и Смокки попытались «обчистить» карманы паломника

В Карелии на острове Валаам живут еноты Рокки и Смокки, которые всегда рады гостям.

Пара енотов поселилась на ферме Валаамского монастыря летом. Фермерская братия назвала их Рокки и Смокки. О жизни животных на острове сообщает сайт Валаамского монастыря.

Еноты родились у частных заводчиков в Краснодарском крае, были подрощены и социализированы, а затем привезены на Валаам.

На ферме для них было подготовлено просторное и уютное жилище. «Беседку в самом центре фермы, которая стояла без дела и до того не пользовалась популярностью, переоборудовали и превратили в красивый дом-вольер, в котором, помимо дерева в центре, домиков, кучи всевозможных игрушек, тазиков с водой и конструкций для двух любителей играться и лазить, есть и небольшая, огороженная часть для посетителей, которые могут зайти внутрь и пообщаться с двумя веселыми и очаровательными обитателями», — говорится на сайте. На зиму для енотов оборудовали еще одно помещение — отапливаемое. Оно находится в другом здании.

Сообщается, что звери охотно идут на контакт с людьми.

«Енотики очень любопытные, и все лямки от сумок, шнурки и т. п. вещи могут быть по достоинству оценены еното-бандой, заботливо отгрызены и тщательно исследованы. Известен случай, когда один зверек с одной стороны гладил лапками по голове умиляющегося паломника, а другой, стоя в это время сзади и слегка привстав на задние лапки, тянулся за выступавшим из заднего кармана брюк смартфоном ничего не подозревавшего гостя… В общем, с этой парочкой не соскучишься», — рассказывает сайт Валаамского монастыря.

Рокки и Смокки — это самец и самка, поэтому в будущем енотов на Валааме может стать больше.

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