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Новости. Общество
14:51, 26 Января 2019
фото: ВКонтакте/Сергей Куликов

Поселок на севере Карелии свяжут с "большой землей" новой паромной переправой

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В поселке Панозеро Кемского района установят новый паром.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, в феврале в поселок будет доставлен новый паром. Его привезут из воинской части Всеволожского района Ленинградской области. Об этом рассказал глава администрации Кемского района Юрий Разумейчик.

Старая паромная переправа вышла из строя. Жители поселка оказались отрезаны от "большой земли". Эта проблема была поднята в декабре 2018 года на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии. Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев тогда заявил, что новый паром готово предоставить Минобороны страны.

"Рабочая группа выезжала в воинскую часть Всеволожского района Ленинградской области, предоставляющую нам новый паром. В ближайшее время будет подписан предварительный акт об осмотре, готовятся необходимые документы для передачи району, решается вопрос транспортировки. Планируем доставить паром на место в феврале", - цитирует сайт правительства Карелии главу администрации Кемского района.

По информации пресс-службы МЧС Карелии, сейчас в поселке действует транспортная ледовая переправа через реку Кемь. В светлое время суток на ней разрешено передвигаться на автотранспорте массой до шести тонн. Общая длина ледовой переправы 200 метров, она предназначена для пропуска автотранспорта в однополосном режиме.

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