Поселок в Карелии останется без света из-за ремонтных работ

В четверг без электроэнергии останутся жители посёлка Контокки, где энергетики намерены провести ремонтные работы.

В четверг, 12 августа, с 13:00 до 16:30 не будет электричества в посёлке Контокки. Без света останутся жители улицы Строителей (частично), улицы Зелёная, улицы Хвойная, улицы Брусничная, улицы Ауринко, улицы Моховая, улицы Лесная, КНС-12, ТНС-2, улицы Строителей, 5. Об этом сообщает газета «Новости Костомукши» со ссылкой на информацию ЕДДС.

Отключение связно с ремонтными работами (перенос опоры 10кВ), говорится в сообщении.