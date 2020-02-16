Поселок в Карелии попал в топ-10 популярных мест для турпоездок в феврале

Поселок Ильинский Олонецкого района и город Лахденпохья вошли в десятку популярных мест для поездок в выходные в феврале 2020.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города для коротких экскурсионных поездок вдвоем в выходные в феврале. Ильинский и Лахденпохья попали в топ-10 наряду с Феодосией, Краснодаром, курортом Банное в Башкирии и Осташковым в Тверской области, Суздалем, Казанью, Москвой и Челябинском.

По данным Tvil.ru, пары бронируют поездки в выходные в феврале и тратят на аренду жилья от 1,2 тысячи рублей до 3,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего провести выходные вдвоем в Феодосии и Краснодаре (до 1,5 рублей в сутки), дороже — в Осташкове и Челябинске (3 тысяч рублей в сутки). Аренда жилья в Ильинском обойдется почти в 6 тысяч рублей в сутки, а в Лахденпохье — 7700 рублей.

В январе два города Карелии причислили к самым дорогим местам в России для зимнего отдыха.