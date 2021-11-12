Поселок в Карелии уже два дня живет без электричества (ФОТО)

В Суоярвском районе поселок Пийтсиеки дважды за последние двое суток надолго остался без света.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница поселка Пийтсиеки, расположенного в Суоярвском районе Карелии. По ее словам, уже вторые сутки подряд в поселке на целый день отключают электричество. У местных жителей не работают электроплиты (природный газ в поселок не проведен), нет возможности включить электрические обогреватели и зарядить телефоны. Магазины также не работают.

Жителей поселка в такой ситуации выручают только старые дровяные печи и генераторы, но они есть не у всех. Кроме того, топливо для генераторов стоит недешево.

«Жаль бабушек одиноких, которые сидят в холоде и в темноте» — объяснила жительница Пийтсиеки.

Кроме того, обратившуюся возмутило, что отключения происходят внезапно — никто из местных жителей не был готов к долгому отсутствию электричества.

Как мы уточнили, на данный момент света в поселке по-прежнему нет. Рождество Пийтсиеки встречает в полной темноте.

Ранее в поселке Пийтсиеки перенесли строительство ФАПа — жители не дали вырубить посаженные своими руками деревья на площадке, выбранной под строительство фельдшерского пункта.