Жители поселка в Карелии остались в этом году с березами, но без ФАПа

Запланированное на этот год строительство нового ФАПа в поселке Пийтсиеки перенесут в другой район, чтобы не трогать деревья, рассказал глава Минздрава Карелии.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Пийтсиеки, ради возведения которого планировалось срубить березы в центре населенного пункта.

Власти прислушались к мнению населения — ФАП будет возведен на новой площадке, чтобы не трогать деревья.

«Мы заранее сформировали резервные земельные участки в других районах, чтобы не срывать сроки исполнения Программы. Тем не менее, учитывая мнение жителей, мы построим ФАП в Пийтсиеки позже: в 2022–2023 годах», — рассказал глава Минздрава на своей странице в социальной сети.

Михаил Охлопков объяснил, что согласование нового участка займет некоторое время, поэтому фельдшерский пункт будет построен в поселке позже. В ближайшее же время строительство нового ФАПа будет перенесено в Муезерский район.

«Оформление нового земельного участка займёт минимум 6 месяцев, поэтому мы не успеем построить ФАП в 2021 году. А сейчас переносим строительство на наш резервный земельный участок в посёлок Тикша Муезерского района, который расположен рядом с федеральной трассой. Там проживает около 400 человек», — сообщил Михаил Охлопков.

Ранее жители поселка Пийтсиеки в Суоярвском районе в паблике "Наши Пийтсиёки" возмутились решением местных властей, выбравших местом для постройки нового ФАПа площадку в центре поселка, на месте березовой рощи, которая должна была пойти под топор. Между тем, эти деревья жители Пийтсиеки высаживали своими руками. Люди недоумевали, почему для строительства нужного в поселке фельдшерского пункта нельзя было найти другое место, не вырубая для этого деревья.