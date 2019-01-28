Поселок в Карелии завален мусором

Жители села Святозеро негодуют от обилия мусора, который разлетается вокруг контейнеров и создает мини-свалку.

В поселке Святозеро Пряжинского района контейнеры и площадка вокруг переполнены мусором, пишет местное издание "Наша жизнь".

"Причина мусорного коллапса стала известна уже в начале года: договор с ООО "Полигон" не был продлен. Как пояснили специалисты Росприроднадзора, руководитель арендующей свалку компании обратился за продлением лицензии лишь 26 декабря – в последнюю рабочую неделю прошлого года. Что, в свою очередь, косвенно привело к засилью мусора в поселениях. И теперь пока ООО "Полигон" не получит одобрения ведомства –подрядчик регоператора будет вынужден вывозить мусор в соседние районы. Причем вывозом мусора занимаются три мусоровоза".

Жители сообщают, что счета за вывоз ТБО приходят исправно, но при этом и речи не идет о качественном исполнении услуги.